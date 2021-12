USA-s levivad kaalumise vastased kaardid arstile esitamiseks

Kaart võimaldab öelda patsiendil oma arstile, et ta ei soovi lasta end kaaluda, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik, vahendas The Times.

Sellise kaardi lõi kehakaalu aktivistide grupp More-Love.org. Rühm kurdab, et "paksufoobses" ühiskonnas elamine ja kaalust rääkimine põhjustab stressi ja häbi.

"Võite hoida neid kaarte oma rahakotis või taskus, tuletamaks endale meelde, et ei pea astuma automaatselt kaalule. Saate need kaardid tervishoiutöötajatele anda, et selgitada, miks te ei saa kaalule astuda," ütles grupi esindaja Ginny Jones.

Kaardid on tasuta ja on sama suured kui visiitkaart. Kaardi tagaküljel on loetelu põhjustest, miks patsientide kaalumine pole alati vajalik.

Hulk USA arste ka tunnistab nende kaartide tööpõhimõtet. "Kohalik arstikabinet pakkus patsientidele neid kaarte. Kui arstikabinetis palutakse astuda kaalule, võib see tunduda nii hirmuäratav," ütles Nebraska osariigi kunstnik Dani Donovan.