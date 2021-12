Elektri börsihind langeb neljapäeval 175,43 eurole

Neljapäeval on kõrgeim hind kella kuuest seitsmeni, mil megavatt-tunni eest tuleb maksta 249,95 eurot. Odavaim on elekter öösel kella nelja ja viie vahel, kui see on 98,22 eurot megavatt-tunnist.

Soomes jääb elektri hind neljapäeval Eestiga samale tasemele ehk 175,43 eurole, Lätis ja Leedus kujuneb päeva keskmiseks 256,55 eurot megavatt-tunni eest.

Sel sügisel ja talvel on elektri börsihind teinud mitmeid hinnarekordeid. Viimane rekordhind pärineb 7. detsembrist, mil see küündis 469,03 euroni megavatt-tunni kohta. Kõrgeim tunnihinna rekord jäi samuti 7. detsembrile, kui see kerkis hommikul tunniks 1000 euro ja seitsme sendini.