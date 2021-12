Suurbritannia filmitäht: tühistamiskultuur võib tühistada huumori

"See tühistamiskultuur, see karistus, see on igal pool. Sa ütlesid kunagi midagi ja seepärast ei tohi kunagi tööd teha. Oleme olukorras, kus komöödia võib kaduda," ütles Lipman.

Lipmani kommentaarid poliitilise korrektsuse suhtes esindavad vanema põlvkonna koomikuid, kes väidavad, et hirm kellegi solvamise ees lämmatab nende loovust, vahendas The Times.

Eelmisel aastal kritiseeris filmitäht John Cleese BBC-d, kuna telekanal eemaldas ajutiselt oma voogedastuse platvormilt 1975. aastal toodetud komöödiasarja "Fawlty Towers" episoodi.

BBC otsustas episoodi eemaldada väidetava rassismi tõttu. Pärast episoodi ennistamist lisas BBC juurde hoiatuse rassistlikust keelekasutusest.

Cleese'i sõnul on rassistlikku sõnavara kasutav tegelane aga iganenud mõtteviisiga karakter, keda sari ei toeta, vaid naeruvääristab.

Koomik Russel Kane kritiseeris Lipmani kommentaare. "Ma arvan, et keegi ei ütle, et te ei tohi solvuda. Me ütleme, et te ei tohi kasutada vihakõnet. Ühiskond on edasi läinud," ütles Kane.

Uuringufirma YouGov uuringust selgus, et vaid kolmandik brittidest väidab, et teavad, mis on tühistamiskultuur. Rohkem kui pooled väitsid, et hukkamõistu kartes vähendasid nad oma vaadete väljendamist, vahendas The Times.