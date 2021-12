Kredex hakkab käendust pakkuma suurperedele ja maale kolijatele

Eelnõu alusel on käenduse uueks sihtgrupiks on enam kui kolme lapsega pered, kes elavad üüripinnal, kuid kelle netosissetulek jääb vahemikku 1600-2200 eurot kuus. Hinnanguliselt on selliseid leibkondi ligikaudu 1200.

Majandusministeeriumi hinnangul tähendab korteri üürimine peredele võrreldes laenumaksega igakuiselt 40-120 euro võrra suuremat väljaminekut. Seetõttu on neil ka raskem koguda raha korteri sissemakseks.

Sissemaksu käenduse piiri langetamine 10 protsendilt viiele lühendaks aga kogumiseks vajaliku aja ministeeriumi hinnangul viielt aastalt kahele ja poolele aastale.

Omafinantseeringu täielik kaotamine pole ministeeriumi hinnangul mõistlik, kuna see pole kooskõlas vastutustundliku laenamise põhimõttega ja laenu andes peab pank olema kindel, et klient saaks ka ootamatute muutuste puhul rahaliselt hakkama.

Kolme ja enama lapsega leibkondi on Eestis kokku 19 000, neist 30 protsendi elamistingimused on kehvad. Üüripinnal elavad neist 3160 peret.

Praegu pakub KredEx 10-protsendilise omafinantseeringu käendust noore pere sihtgrupis kuni 15-aastase lapsega peredele. Eelnõu täpsustab ka seda sihtgruppi ning edaspidi loetakse nooreks perena kuni 35-aastast vanemat või vanemaid, kes kasvatavad vähemalt üht kuni 16-aastast last ja kuni 40-aastast vanemat või vanemaid, kes kasvatavad vähemalt kahte kuni 16-aastast last.

Ministeeriumi hinnangul on igakuine üürisumma keskmise perele sobiva korteri puhul suurem kui korteri ostmisel. See probleem on kõige suurem Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Kredex hakkab käendama laenu ka maale kodu ostjatele

Uue sihtgrupina lisatakse seadusemuudatusega käenduse saajate hulka ka maapiirkonda kodu ostjad või rekonstrueerijad.

Maapiirkonnas elukoha ostmiseks saab toetust väljaspool Harjumaad, Tartumaad ja Pärnu linna, välja arvatud kindlates madala turuväärtusega piirkondades. Toetust ei saa taotleda ka Sauga alevikku, Paikuse alevisse, Viljandisse, Raplasse, Kohilasse, Rakverre, Kuressaarde ega Haapsallu kodu ostjad. Laenukäenduse piiriks on sihtgrupil 80 000 eurot.

Praegu on pankadel võimalik väljastada laenu tagatisvara alusel, samas on maapiirkonnas sageli olukord, kus ostetav või olemasolev kodu vajab elamiskõlblikkuse tagamiseks rekonstrueerimist, kuid selleks ei ole tagatise väärtus piisav.

Lisaks ei pruugi maal asuv kinnisvara olla likviidne ja selle väärtus on ajas liiga volatiilne, mistõttu ei soovi pangad ka maapiirkonnas ka kinnisvara tagatisel laenu väljastada või on valmis seda tegema turu keskmisest oluliselt kõrgema omafinantseeringuga.

Uus käendus on ennekõike suunatud väiksemates linnades, alevites ja alevikes korterelamutele, seal asuvatele korteritele ja eramutele.

Tunamullu väljastati Eestis ligikaudu 15 000 laenu, millest viiendik oli tagatud Kredexi käendustega. Mahuliselt oli Kredexi käendustega laenude osakaal viiendik.