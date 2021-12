Läti valitsus otsustas aasta lõpuks leevendada piiranguid

Lätis on pikka aega kehtinud senisest karmimad piirangud ja seetõttu on ka omikroni tüve levik riigis veel tagashoidlikum kui mujal – tuvastatud on üle poolesaja juhu, enamik neist on riiki sisse toodud.

Samas on nädala vaates nakatumus kasvanud ja eksperdid prognoosivad, et jaanuari lõpul-veebruari algul on haiglais 6500 inimest ja iga päev lisandub 25 000 nakatunut.

"Teistes Euroopa riikides polnud piiranguid. Seal ei kantud maske ja tuhanded inimesed võisid koguneda, käia kontsertidel ja mujal. Nüüd levib seal omikron ja seal hakatakse kehtestama piiranguid, mis on meil juba jõus," lausus Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Nüüd võivad poed ja neis olevad teenused olla avatud ka puhkepäevadel ja pubides saab uusaastaööl pidutseda, kuid kehtima jääb siiski rohelise tsooni põhimõte ehk koroonapassi esitamise nõue ning pole teada, mis saab piiranguist uuel aastal ja pärast eriolukorra lõppu 11. jaanuaril.

Piiratud mahus pääsevad pühade ajal kirikusse ka mittevaktsineeritud. Arstid on valitsuse leevendusi juba teravalt kritiseerinud ja ega ka ettevõtjad pole rahul, sest nii lühikese etteteatamise ajaga vaid üheks ööks äri käima panna pole majanduslikult mõttekas.

Ka valitsuse liikmed ise soovitavad mitte koguneda ja pidutseda.

"Nädalalõppe enne jõule enam pole, nii et nakatumisoht on päevakorrast maas. Valitsuse ja operatiivse juhtimisgrupi liikmed olid neid leevendusi tehes üsna üksmeelsed," ütles Läti terviseaminister Daniels Pavluts.

Samas tuleb enne kõrge nakatumisega riigist Riiga sõitmist end testida. Kes ületab Läti piiri oma autoga, võib testi teha ööpäeva jooksul pärast saabumist. Kuni 12-aastased lapsed ja transiitreisijad on testimisest vabastatud.