ILM: Põhja-Eestis tuleb neljapäeval lund juurde

Valge vaip on maas ja neljapäeval saab Eesti põhjaserv tõhusa lumelisa. Lääne pool võib õhutemperatuur õhtul tõusta siiski null kraadi lähedale.

Venemaal jätkub madalrõhkkonna ainuvõim, selle serv kaardub üle arktiliste merede, kus tekkis soodus võimalus uue keerise tekkeks. Ööks tüürib see Nordkapi lähistele, haarab jäävaba Norra mere kohalt kaasa pisut pehmemat ja niiskemat õhku ning sunnib praegu veel võimul oleva kõrgrõhkkonna meie mailt taanduma.

Saabuva öö hakul on ilm veel suurema sajuta, rahulik ja külm. Pärast keskööd laieneb madalrõhkkonna serv juba üle Soome lahe.

Meie vetes algab edela- ja läänetuule tõus. Loode-Eestisse jõuab tihe lumesadu, algab tuisk. Päeval jõuab madalrõhkkond Soome, laieneb jõulisemalt meie maile ja tõstab veel tuult. Eesti põhjaservas jätkub lumesadu ja tuisk, lääneservas tuleb sekka ka lörtsi, õhutemperatuur tõuseb siin 0 kraadi lähedale ja teed muutuvad libedaks.

Reede öösel liigub üle madalrõhulohk ja toob uue kiire ilmamuutuse. Sajab rohkelt lund, lääne pool ka lörtsi, teeb tuisku. Pärast keskööd pöördub põhjarannikult alates tuul põhja ja algab õhutemperatuuri kiire langus ja teed muutuvad jäiseks. Külm tungib lõuna poole ja päev on juba kindlalt miinuspoolel. Suurem sadu saab lääne- ja loodetiivas läbi keskpäevaks, pärastlõunal ka lõuna pool. Jõuluõhtul on veel lumehooge saartel ja Virumaal.

Eeloleva öö hakul on üksikuid lumehooge ja puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on -6 kuni -11, selgema taeva all kuni -15 kraadi. Pärast keskööd jõuab Loode-Eestisse tihe lumesadu ja tuisk. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-10, puhanguti 14, põhjarannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur tõuseb.

Neljapäeva hommikul sajab Põhja-Eestis tihedat lund ja tuiskab. Lõuna pool on vaid üksikuid lumekübemeid. Puhub tugev edelatuul, puhanguid on 14, põhjarannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, idaservas kuni -10, saarte rannikul 0 kraadi lähedal.

Neljapäeva päeval sajab Põhja-Eestis lund ja tuiskab. Lääneservas tuleb sekka veidi lörtsi ja teedel suureneb libeduseoht. Tuul puhub edelast ja läänest 6-11, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 20 m/s, õhtuks tõmbub tuul pisut tagasi. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, saartel ja läänerannikul -1 kuni +2 kraadi.

Jõululaupäev toob üle Eesti lund ja teeb tuisku. Öö on pehme, päeval tõmbub ilm taas külmaks ja teed jäiseks. Pärastlõunal saab suurem sadu läbi, tuul nõrgeneb ja jõuluõhtu on juba karge ja rahulikum.

Jõulupühad on talvised ja lund tuleb tasapisi juurde.

Uue nädala algul on lumepilvi hõredamalt ja külm käredam.