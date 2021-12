Iisrael hakkab eakatele pakkuma neljandat koroonadoosi

Iisrael hakkab pakkuma neljandat koroonadoosi üle 60-aastastele või tervishoiutöötajaile. Saksamaa eetikanõukogu otsustas aga, et täiskasvanutele vaktsineerimiskohustuse kehtestamine on eetiline.

Iisraeli peaminister Naftali Bennet on tervishoiuametnikele neljanda annuse süstimiseks juba korraldused kätte andnud. Iisraeli senist praktikat arvestades võib arvata, et vanuritele ja tervishoiutöötajatele suunatud kampaania laiendatakse õige kähku kogu rahvale.

Iisrael oli üks esimesi riike maailmas, mis kogu oma rahva vaktsineeritud sai ning üsna kiiresti edenes neil ka kolmanda ehk tõhustusdoosi süstimine. Praegu aga ei ole Iisraeli elanikud päris kindlad, kas sel neljandal doosil ka tegelikult mõtet on.

"Neljandat vaktsiiniannust peaks süstima ainult siis, kui selle tõhusus on teaduslikult tõestatud. Kui mitte, siis pole sel mingit mõtet, seda enam et miljon kodanikku pole endiselt kolmandat doosi saanud," leidis Jeruusalemma elanik Yaniv Go Ari.

"Mina pooldan seda. Viirus muutub kogu aeg, aga meie kehad ei muutu. Seega saame me vaktsiini abil ennast ajakohastada ja kui see viirus uuesti ründab, tunneme me teda juba ja meie keha teab, kuidas temast lahti Saada," rääkis Jeruusalemma elanik Jannan Rabaya.

Saksamaa eetikanõukogu võttis kolmapäeval vastu otsuse kohustusliku vaktsineerimise eetilisusest vastu küll üsna napilt. Poliitikud ja meditsiinitöötajad aga on täna omalt pooltki avaldusi teinud vaktsineerimiskohustuse toetuseks:

"Saksamaal on endiselt umbes 11 miljonit täiskasvanut, kes ei ole vaktsineeritud, ehkki on piisavalt infot kaitsesüstimise tõhususe ja turvalisuse kohta. Kaks korda vaktsineeritute puhul näeme me praegu kõrget ja kolm korda vaktsineeritute puhul mõõdukat nakatumisriski," rääkis Robert Kochi Instituudi president Lothar Wieler.

"Kui tekkiks liikumine kohustusliku vaktsineerimise poolt, hääletaks ma kindlasti selle liikumise poolt ja ehk lööks isegi selle loomisel kaasa, sest ma ei näe, kuidas teisiti me tulevaste nakatumislainetega toime võiksime tulla," ütles aga Saksamaa terviseminister Karl Lauterbach.

Teised riigid on omikroni laialdasele levikule reageerinud tagasihoidlikumalt, enamasti taaskehtestatakse piiranguid.

Näiteks Prantsusmaa andis järjekordse riigina täna üldise kaugtöösoovituse.