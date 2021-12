Uued uuringud: omikroni tüvi ongi leebem kui delta variant

Eraldi seisvate uurimisrühmade kogutud andmed tekitavad lootust, et omikroni variant põhjustab vähem tõsiseid haigusjuhtumeid, kui delta variant. Teadlased siiski hoiatasid, et omikroni tüve kiire levik võib tervishoiuteenused üle koormata, vahendas Financial Times.

Ekspertide sõnul tuleneb raskete nakkusjuhtude vähenemine tõenäoliselt omikroni tüve suuremast kalduvusest levida nende inimeste seas, kes on vaktsineeritud või viirust varem läbi põdenud. Vaktsineerimata inimesed olid omikroni tüve suhtes kõige haavatavamad.

Raskekujuliste haigusjuhtude osakaal on siiski väiksem kui teiste viiruse variantide puhul.

Edinburghi ülikooli uuring tugines 5,4 miljoni šotlase terviseandmetele. Uuringus leiti, et haiglasse sattumise risk oli omikroni tüve puhul kahe kolmandiku võrra väiksem kui delta variandi puhul. Omikroni tüvi sai Šotimaal domineerivaks viiruse variandiks eelmisel nädalal, vahendas The Wall Street Journal.

Suurbritannia Imperial College'i uuring näitab, et omikroni tüve tõttu haigestus raskelt 11 protsenti vähem inimesi, sõltumata nende tervislikust seisundist või vaktsineerimise staatusest, vahendas Financial Times.

Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) uuring näitab, et omikroni tüve tõttu sattus haiglasse lausa 80 protsenti vähem inimesi kui delta pärast. Teadlased siiski rõhutasid, et nad ei võtnud analüüsis arvesse inimeste vaktsineerimisstaatust.

"Midagi on teoksil omikroni ja delta variandi immunoloogilise vastuse erinevuse osas. Analüüsid viitavad sellele, et omikroni tüve läbimurdelised infektsioonid olid leebemad," ütles uuringu juht ja Witwatersrandi ülikooli professor Cheryl Cohen.

LAV-i elanikkond on noorem kui lääneriikides.

"Enamik lääneriikide inimestest on vaktsineeritud või viirust varem põdenud. On tõenäoline, et lääneriigid näevad omikroni variandi puhul meiega sarnast mõju," ütles Cohen.

Taani andmed näitasid, et omikroni tüvega nakatunud inimeste haiglasse sattumise tõenäosus oli kolm korda väiksem kui viiruse muude variantide puhul. Taani eksperdid siiski hoiatasid, et omikroni tüvi levib kiiresti noorte inimeste seas ja see võib uuringu andmeid moonutada, vahendas Financial Times.