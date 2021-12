Soomes purustab koroonasse nakatumine rekordeid

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 3000 koroonaviirusega nakatunut, mis on uus rekord. Kolmapäeval tuvastati 2877 uut nakatunut, mis oli samuti siis rekord.

Suurim nakatumiste arv registreeriti Helsingi ja Uusimaa piirkonnas, seal registreeriti 1701 uut koroonaviirusega nakatunut. Kokku on Soomes pandeemia jooksul registreeritud 227 169 nakatumist, vahendas Yle.

Ööpäevaga registreeriti kolm COVID-19-ga seotud surmajuhtu.

Soome viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 504, Helsingi ja Uusimaa piirkonnas on see lausa 789,1.

Uusimaa maakond hõlmab muu hulgas Soome pealinna Helsingit ning selles elab kokku 1,7 miljonit inimest. Tegemist on ka Soome kõige tihedamini asustatud piirkonnaga ning koroonaviiruse juhtumeid on seal tuvastatud selgelt rohkem kui mujal riigis.

Soome valitsus otsustas teisipäeval taastada piirikontrolli Euroopa Liidu sisepiiridel.

Lisaks piirikontrolli taastamisele peatas valitsus osaliselt ka riigisisese koroonapassi kasutamise. See toob kaasa lahtioleku- ja alkoholi müügi piirangud restoranides, baarides ja ööklubides.

Alates 28. detsembrist lõpeb alkoholi müük neis kell 17. Koroonapassi nõudvad restoranid võivad olla pärast seda avatud kella 20, baarid ja ööklubid kella 18.