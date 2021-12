Putini sõnul puuduvad Navalnõi mürgitamise kohta tõendid

Putin väitis, et Venemaa on korduvalt pöördunud oma lääne kolleegide poole palvega esitada vajalikud materjalid Navalnõi mürgitamise kohta, et oleks alust kriminaalasja algatamiseks.

"Me saatsime Vene prokuratuurist mitu korda ametlikult järelepärimised. Andke meile kasvõi mingidki materjalid, mis kinnitaksid mürgitamist. Ei! Ei mingeid materjale. Millega seda seletada?" ütles Vene president. Tema sõnul oli Venemaa valmis saatma oma spetsialistid lääneriikidesse, et nad selles küsimuses koostööd teeks.

Putini sõnul tuleks opositsioonijuhi mürgitamise küsimuses kriminaalasja avamise osas keerata lihtsalt "uus lehekülg".

Putin: Lääs sundis oma lubadusi rikkudes Venemaad nõudma tagatisi

Putini väitel sundis lääs oma lubadusi rikkudes Venemaad nõudma kirjalikke julgeolekutagatisi. Lääs lubas korduvalt Venemaale võrdset julgeolekut ja rikkus neid lubadusi, ütles Putin pressikonverentsil.

"Ütlesid: ei hakka laienema ja - laienesid. Ütlesid, saavad olema võrdsed tagatised kõigile mitme rahvusvahelise kokkuleppega, aga sellist võrdset julgeolekut ei toimu," ütles Putin.

Putini väitel leiab lääs, et Venemaa on isegi pärast Nõukogude Liidu lagunemist liiga suur.

"Seejärel alustati NATO laiendamist itta. Me rääkisime: ei ole vaja seda teha, te lubasite meile seda mitte teha, aga meile räägitakse: aga kus see paberil kirjas on? Ei ole ja kogu lugu," ütles Putin, lisades, et NATO tegi viis laienemisvooru.

"Milles siis meid ei mõisteta? Ma ei tea, mis siin on mõistetamatut. Mulle tundub, et siin on kõik arusaadav: me tahame tagada oma julgeolekut," sõnas Putin.

Putin väitis samuti, et pole välistatud Kiievi uus sõjaline operatsioon Donbassis.

"Praegu meile räägitakse: sõda, sõda, sõda. Tekib tunne, et võibolla, valmistutakse kolmandaks sõjaliseks operatsiooniks ja meid hoiatatakse varem: ärge segage, ärge kaitske neid inimesi, aga kui segate ja asute kaitsma, siis järgnevad sellised ja sellised uued sanktsioonid. Ja valmistutakse, võibolla, selleks," ütles Putin pressikonverentsil.

Putin teatas ka, et Venemaa ja Hiina töötavad ühiselt välja relvasüsteeme.

"Me töötame täna üheskoos välja isegi üksikuid kõrgtehnoloogilisi relvi. Me töötame kosmoses, me töötame lennunduse valdkonnas: lennukite ja helikopterite osas," ütles Putin.

Kahe riigi relvajõud korraldavad ühisõppuseid, patrullivad ühiselt merel ja õhus. "See igapäevane töö toimub nii hiina kui vene rahva heaks," lisas Putin.

2019. aasta oktoobris teatas Putin, et Venemaa aitab Hiinal luua raketirünnakute hoiatussüsteemi.

Putin peab Venemaa "sissepiiramist" raskeks ülesandeks, arvestades riigi territoriaalset suurust.

"Idas, lõunas, põhjas - seal paigaldatakse uusi relvasüsteeme ka merele. Läänes veelgi rohkem. Me teame, ilmselt räägime veel rahvusvaheliste suhete rubriigis pikemalt. Aga sellist territooriumi nagu meie oma sisse piirata. See on raske ülesanne. Kuigi tänapäevased vahendid võimaldavad, ilmselt, sellele mõelda," ütles Putin.

Putini sõnul võib Venemaa sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvada sel aastal 4,5 protsenti.