Prantsuse šampanjakaupmehed ootavad rekordaastat

Prantsusmaa šampanjakaupmeestel on olnud hea aasta ning oodata on, et senine aastane müügirekord lüüakse lausa kümne protsendiga. Kuna nõudmine on hakanud ületama pakkumist, võib ilmselt arvestada ka peatse hinnatõusuga.

Kui eelmisel aastal šampanjamüüjate müüginumbrid koroonapiirangute tõttu oluliselt langesid, siis tänavu on olukord drastiliselt muutunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Septembrist saadik on see olnud täiesti hullumeelne. Meil on raske nõudmist rahuldada. Šampanjatootjad ei suuda meid piisavalt varustada," rääkis šampanjakaupluse omanik Benoit Melendez.

Kaupmehe sõnul on inimesed peale vaktsiinide tulekut elavnenud ning leiavad, et koroonaviirusest hoolimata tuleb oma elu edasi elada ja teha seda võimalikult meeldivalt - muuhulgas kohtuda pere ja sõpradega.

"Ei pea ilmtingimata mingi tähtpäev või sündmus olema. Ma arvan, et pisut mulli loob hea meeleolu ja see meeldib meile, eelkõige aperitiivina. Väga tihti aperitiivina, mõnikord magustoidu juurde ja tõepoolest - iga sündmus on sobilik," sõnas kaupluse klient Evelyne De Goriainoff.

Kaupmehed usuvad, et sel aastal on oodata šampanja müügirekordit.

"Šampanjatootjate käive ületab 5,5 miljardit eurot, mis on 10 protsenti rohkem kui senine rekord. See on tohutu suur ja niivõrd ootamatu, et tarneahelates on tekkinud puudujääk. Nii juhtub iga kaubaga, kui suur nõudlus paneb tarneahela surve alla," rääkis Prantsusmaa Šampanjakaupmeeste Liidu president Jean-Marie Barrillere.

Nagu alati siis, kui nõudlus ületab pakkumise, toob selline olukord tema sõnul ilmselt kaasa ka šampanja hinna tõusu.