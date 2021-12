Lumekoristus Tallinna kõrvaltänavatel algab suuremas mahus jõulupühade ajal

Tallinnas on 120 erinevat sahka ja puisturit, mis lund ühest kohast teise lükkavad keskkonna- ja kommunaalameti ning linnaosade tellimusel. Neile lisandub 31 brigaadi käsilabidamehi ja -naisi.

Sõiduteele sadanud lumi tõi kaasa juba avariid. Karta on, et õhtu toob neid juurde. Sahajuhi tööpäev kestab üheksast hommikul üheksani õhtul. Kitsastel tänavatel pusimine on tüütu, eriti kui need on täis pargitud.

Sahajuhi Dmitri Alaksejenko sõnul on autojuhtide reaktsioonid lumekoristusmasinale erinevad. "Mõned saavad aru, sõidavad minema. Teised seisavad jalus - eriti need Bolti taksojuhid segavad," rääkis ta.

Jõulude ajal paigaldab linn tänava otstesse märgid palvega autoomanikele pargitud autod mujale viia, sest toimub lumekoristus. Paljud aga on juba enne pühi Tallinnast ära sõitnud.

Maale sõitva Helena sõnul ei ole sellise ilmaga väga meeldiv sõita. "Aga üldiselt talv peabki olema selline. Vajadusel sõidan, vajadusel ei sõida - nelivedu!"