ERR Washingtonis: ligi 300 last peab veetma jõulupühad lastehaiglas

Umbes 300 last peab pühad veetma USA pealinna Washingtoni lastehaiglas. Jõulu- ja lootusetunde tekitamiseks on töötajad kaunistanud tervenemisaia ja loonud pisikese jõuluvana töökoja.

Üheksakuune Marvin Hernandez, kes sündis haruldase südamehaigusega, veedab pühad Washingtoni lastehaiglas. Tema jõulutuledeks on vilkuv monitorivalgus, mis jälgib ta südamelööke.

"Soovin sellel aastal jõuludeks ainult seda, et temaga oleks kõik korras," ütles Marvini ema Joana Hernandez.

Pühade ajal on haiglas umbes 300 last. Nende seas on 17-aastane Joshua Alton, kes kavatseb iga päev külastada jõulutuledes tervenemisaeda.

"Tahaksin olla järgmisel aastal vähivaba. Tahaksin, et mul ei oleks enam selgroos kasvajat ja saaksin uuesti kõndida," ütles Joshua.

Selleks, et laste pühad oleksid ka haiglas olles maagilised, otsustasid töötajad ühe toa muuta väikeseks jõuluvana töökojaks.

"Nii tore on näha, kuidas patsiendid avavad jõulupakke. Nad ärkavad üles ja on nii põnevil, sest nad ei tea, et jõuluvana saab ka haiglas käia," rääkis Washingtoni lastehaigla vaimse tervise õde Laura Thackeray.

Thackeray sõnul annab see patsientidele lootust uueks aastaks.