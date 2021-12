Jaapani järgmise aasta kaitse-eelarve on rekordiliselt suur

107 triljonist jeenist (ligikaudu 830 miljardit eurot) on 5,4 triljonit ette nähtud kaitsekulutustele, mis tähendab, et riik on suurendanud vastavat eelarverida kümme aastat järjest. See on Jaapani kaitseministeeriumi teatel vastus Hiina kasvavale sõjalisele tugevdamisele, mis seab väljakutseid piirkonna julgeolekule.

Muu hulgas kavatseb Jaapan hakata arendama kodumaist hävitaja programmi, mis loodetakse lõpetada 2030-ndatel aastatel.

"Ajal, mil julgeolekukeskkond meie riigi lähistel on muutunud pretsedenditu kiirusega pingelisemaks, on tähtis tugevdada kaitsevõimekusi ja kiirendada erinevaid programme," ütles Jaapani kaitseminister Nobuo Kishi.