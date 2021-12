Tori vallas tegutsev Alpakafarm tähistab kevadel kümnendat sünnipäeva. Nende aastatega on sealsed eksootilised loomad – ja need pole üksnes alpakad – väga populaarseks saanud. Tänavu käis farmis ligi 27 000 külastajat

Kui mais 2012 tõid Kaja Varmison ja tema norralasest elukaaslane Kai Odegardstuen Eestisse 14 alpakat, siis nüüd on neid farmis juba 78. Alpakad on pärit Peruust ja nad meeldivad paljudele oma armsa välimuse ning rahuliku ja sõbraliku loomuse tõttu.

Kui Varmison porgandiämbriga aedikusse jõuab, võtavad loomad ta piiramisrõngasse. Porgandit armastavad nad väga. Suvel soovivad peaaegu kõik külastajaid loomi toita ja siis kulub mitukümmend kilo porgandit päevas.

"Rahvast käib palju, eriti suvel. Talvel on natuke rahulikum, püüame isanda loomadele puhkust ja ise ka natuke puhata, aga tööd on sellegipoolest palju," ütles Varmison.

Üks oluline ja suhteliselt raske töölõik on loomade pügamine. Seda tehakse kevadel, et neil oleks palava suvega pisut kergem.

"Pügamiseks me peame nad kinni siduma, maha, et saaks rahulikult pügada. Võtab aega, aga tehtud saab igal aastal. Kõik tegevused, kui sa pead looma kinni hoidma, on neile siiski mittemeeldiv tegevus, aga pärast ilma kasukata on suvel päris mõnus olla," rääkis Varmison.

Alpakadega koos elab ka kümme laamat, nad on alpakadest pisut suuremad, aga muidu väga sarnased loomad, sest alpakad ja laamad ongi sugulased.