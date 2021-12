Venemaa teatel visati nende konsulaadihoone pihta Lvivis süütepudel

Venemaa kirjeldas juhtunut terroriaktina ja nõudis Ukrainalt vabandust. Avalduses öeldakse, et rünnakus keegi siiski viga ei saanud.

Uudisteagentuurid Associated Press ja Reuters edastasid, et Lvivi korrakaitseorganid uurivad juhtunut huligaansusena.

"On ilmne, et see jultunud tegu oli Ukrainas russofoobse hüsteeria õhutamise tulemus, mis on suurendanud vaenulikkust Vene föderatsiooni vastu," märgiti avalduses.

Venemaa välisministeerium kutsus juhtunuga seoses ühtlasi jutule ka Ukraina suursaadiku Venemaal.