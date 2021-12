Maailmas tühistati koroonapuhangu tõttu jõulupühadel üle 4500 lennu

Veebikülje andmetel tühistati reedel kogu maailmas kokku 2325 lendu. Nende seas 616 lendu, mis said alguse või pidid suunduma USA lennujaamadesse. Enam kui 8000 lendu hilines.

Esimesel jõulupühal on praeguseks teada vähemalt 2000 lennu tühistamine maailmas.

Piloodid, stjuardessid ja muud lennundusala töötajad on haigestunud koroonaviirusesse või pidanud karantiini minema. See on sundinud Lufthansa, Delta, United Airlinesi ja paljusid teisi lennuettevõtteid ühel aasta reisimise tippperioodil hulgaliselt lende tühistama. Paljud töötajad on juba varem vaktsineerimiskohustuse pärast lahkunud.

United Airlines tühistas reedel enam kui 185 lendu ehk 10 protsenti plaanitust.

"Omikrontüvesse nakatumise juhtumite üleriigiline tõus sel nädalal on avaldanud otsest mõju meie lennumeeskondadele ja ka inimestele, kes meie äri juhivad," seisis United Airlinesi avalduses.