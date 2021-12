Maailmas tühistati koroonapuhangu tõttu jõulupühadel üle 6400 lennu

Maailmas on jõulupühade ajal tühistatud seoses koroonaviiruse omikrontüve nakatumispuhangu ja ilmaoludega üle 6400 lennu, veel tuhanded on hilinenud.

Jõululaupäeval tühistati maailmas kokku umbes 2400 lendu, neist 616 pidi saama alguse USA-st või suunduma USA lennujaamadesse. Hilines umbes 11 000 lendu.

Esimesel jõulupühal tühistati maailmas üle 2800 lennu, neist rohkem kui 940 pidi saama alguse USA-st või sinna suunduma. Hilines rohkem kui 8400 lendu.

Pühapäeval jääb ära vähemalt 1300 lendu.

Piloodid, stjuardessid ja muud lennundusala töötajad on haigestunud koroonaviirusesse või pidanud karantiini minema. See on sundinud Lufthansat, Deltat, United Airlinesi ja paljusid teisi lennuettevõtteid ühel aasta reisimise tipp-perioodil hulgaliselt lende tühistama. Paljud töötajad on juba varem vaktsineerimiskohustuse pärast lahkunud.