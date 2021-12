Vene teismelised hakkavad saama vaktsiini Sputnik M

24. detsembril sai Gamaleja-nimeline riiklik epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimiskeskus kaks litsentsi Gam-Covid-Vac-M vaktsiinipartiidele, kinnitab ravimiregister.

Venemaa alustab järgmise aasta algul ühtlasi kliinilisi katsetusi koroonavaktsiini Sputnik V kasutamiseks 6-11-aastastel lastel.

"Uuringud algavad 2022. aasta algul," kinnitas kuu alguses tervishoiuminister Mihhail Muraško ajakirjanikele.

Venemaa teatas novembri lõpupäevil, et Sputnik V on tõhus koroonaviiruse omikrontüve vastu, kuid nad töötavad välja ka vastavat kohandust. Vaktsiini väljatöötamist Gamaleja-nimelises epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimisinstituudis toetanud Venemaa Otseinvesteeringute Fond (RDIF) teavitas, et keskus on juba alustanud Sputniku V vaktsiini uue versiooni väljatöötamist, mis on kohandatud omikrontüvele.

"Vaktsiini uus versioon saab masstootmiseks valmis 45 päeva pärast," seisis fondi avalduses.

Seni on Sputnik V saanud heakskiidu 70 riigis, kus elab kokku üle nelja miljardi inimese.