Teeolud on paiguti keerulised

Laupäeval on teeolud talvised ning libedad.

Laupäeva pärastlõunal olid riigi põhi- ja tugimaanteed lumised või sõidujälgede vahel lumesegused. Kirde-, Põhja-, Kesk-Eestis ja Virumaal sadas kohati lund ning nähtavus oli saju tõttu piiratud.

Teedel oli pinnatuisku ja tuisuvaalusid, seetõttu oli teel liiklemine paiguti raskendatud.

Prognoosi järgi on õhtul pilves selgimistega ilm. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab hooti lund ja tuiskab. Ööseks levib sadu edasi sisemaa poole. Tuule kiirus on 5 kuni 10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Teeolud on talvised ning libedad.

Transpordiamet kutsub sõidukijuhte valima tee- ja ilmastikuoludele ning enda sõidukogemusele sobivat sõidukiirust.

Liiklejad saavad edastada infot teeolude kohta 1247. Lisainfot teeolude ja liikluspiirangute kohta saab vaadata aadressil http://tarktee.ee.