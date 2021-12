ERR USA-s: analüütikute hinnangul tekitab tubane elu lastel käitumisprobleeme

Marylandi keskkooliõpilane Kyla Jackson veetis varem enamiku ajast toas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olin kodune inimene. Ausalt öeldes ei olnud ma nii seiklushimuline nagu praegu, sest ma avastan nüüd kõike," rääkis ta.

Viimased kuus aastat on Jackson aga osalenud mittetulundusühingu City Kids programmis, mis üritab lapsi ja teismelisi loodusega ühendada.

Programmijuhi Paige McLaughlini sõnul on see olnud eriti vajalik pandeemia ajal, sest piirangud on mõjunud laste vaimsele tervisele.

"Me räägime ärevusest, depressioonist. Nad ei suhtle enam nii palju. Nad on kaotanud suhtlusoskuse, sest nad on olnud toas kinni," selgitas ta.

Hiljutise uuringu järgi mängivad USA lapsed õues ainult neli kuni seitse minutit päevas. Samas digivahendeid kasutatakse üle seitsme tunni. Kirjanik Richard Louv on sellele teemale pühendanud terve raamatu ja tema kinnitusel võib tubane elu tekitada lastele terve hulga käitumisprobleeme.

"Meie loomuses on olla muu loodusega seotud. Me vajame loodust. Kui me ei veeda seal piisavalt aega, siis me ei tunne end eriti hästi," sõnas ta.

Louvi sõnul on võimalik, et pikas vaates vähendab tegevusetus ka digipõlvkonna eluiga, mistõttu on tähtis, et vanemad plaaniksid järjepidevalt õues veetmise aega. Sellised programmid nagu City Kids peaksid neid aitama.