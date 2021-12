Endine tippsuusataja lõi Otepääle pruulikoja

Nuustaku pruulikoda on kui talvepealinna uus turismiatraktsioon, sest seal saab näha, kuidas valmib käsitööõlu ja proovida muidugi ka.

Õlu ei pea tähendama alati alkoholi. "See on kohalik vesi. Õlle puhul öeldaksegi, et eelkõige on see vesi ja seejärel tuleb kõik muu. Teeme väga huvitavaid ja erinevaid sorte - nii laager- kui ka pilsneri tüüpi õlut, tumedat ja heledat õlut. Küll aga põhirõhk aastal 2022 on meil teha alkoholivabu õllesid. Õlu on ju muidu väga hea mineraalidega jook. See sobiks hästi kokku, kui ta oleks veel alkoholivaba," rääkis Peeter Kümmel "Aktuaalsele kaamerale".

Pruulikoja rahvusvahelist mõõdet esindab Adrian Blake - Otepääle elama tulnud austraallane -, kes enda sõnul ei tea või siis vähemalt ei teadnud õlleteost suurt midagi.

"Ma polnud kunagi õlletootmisega tegelnud. Minu eriala on telekommunikatsioon. Kuid tulin Eestisse suusatama. Siis kutsuti mind tagasi, järgmisele Tartu maratonile, mõnele teisele üritusele. Vaatasin, et see on ilus koht, kus saab palju suusatada. Ja saan siit ka paljudesse kohtadesse reisida," selgitas Blake.

Nuustaku pruulikojas on võimalik tunda, kuidas väiketootja saab väljendada, et Otepää on Eesti üks kaunima loodusega paiku.

"Jääktooraine ära väärindada, kas siis õllekrõpsudeks või millekski muuks söögikõrvaseks. Hea näide on, kuidas teha tühjadest õllevaatidest aiamööblit ja toole," kirjeldas Kümmel.

Otepäälasena on Peeter Kümmel loobunud küll tippspordist, aga mitte spordist.

"Spordiga on väga hästi. Kui elad Otepääl, siis pole võimalik spordist mööda piiluda. Nüüd on juba mu lapsed aktiivsed, kes tantsib ja kes suusatab, aga ma leian alati aja, et suusatamas käia," ütles ta.