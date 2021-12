Pühapäev toob paiguti lumelisa ning mõnel pool tuiskab

Pühapäeva öö tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub keskmisest tugevam lääne- ja loodetuul, rannikul iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -9 kuni -15, saartel -6 kuni -8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on saartel ja mandri idaosas pilvisem ning on üksikuid lumehooge. Eesti lääne- ja lõunaosas on enam selgemat taevast ja ilm on sajuta. Puhub tugev loodetuul ja puhanguid on sisemaal kuni 12, rannikul 15, saartel kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on sisemaal -10 kraadi ümber, saartel -5 kuni -8.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati esineb lumehooge. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on -5 kuni -11, saarte rannikul kohati -2 kraadi.

Uus nädal algab pilves selgimistega ning lumehood on ajutised ja kolmapäeval pilvisus tiheneb ning mitmel pool sajab lund. Keskmine temperatuur taganemisemärke ei näita ning jätkuvalt on väljas miinuskraadid.