Maailma majanduse maht ületab esmakordselt 100 triljonit dollarit

Maailma majanduse maht ületab algaval aastal esmakordselt 100 triljonit dollarit. Hiinal aga läheb prognoositust kauem aega, et saada USA asemel maailma esimeseks majanduseks, teatab Briti nõustamisfirma Cebr raport.

Cebri järgi saab Hiinast maailma esimene majandus aastal 2030, mis on varem ennustatust kaks aastat hiljem, vahendas Reuters.

Cebri andmetel möödub India majandus järgmisel aastal Prantsusmaast ja seejärel Suurbritanniast 2023. aastal, saades nii maailma kuuendaks majanduseks.

Raport näitas, et Saksamaa majandus möödub aastal 2033 Jaapanist. Venemaa võib aga aastaks 2036 saada maailma kümne suurima majanduse hulka. Indoneesiat ootab aastal 2034 prognoosi järgi üheksas koht.

"2020. aastate oluline küsimus on see, kuidas maailma majandused tulevad toime inflatsiooniga, mis on nüüdseks USA-s jõudnud 6,8 protsendini," ütles Cebri asejuht Douglas McWilliams.

McWilliamsi sõnul on võimalik olukord tagasihoidlike meetmetega kontrolli alla saada. Kui sellega toime ei tulda, siis peab maailm end aastal 2023 või 2024 majanduslanguse jaoks ette valmistama.