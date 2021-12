Merits: Moderna vaktsiin annab tõhustusdoosina parema kaitse

Inglismaal tuli välja uuring, et tõhustusdoosi on parem teha Moderna koroonavaktsiiniga.

"See vahe ei ole väga suur, kuid Moderna on selgelt parem kui Pfizer, kuna ta püsib kauem ja kaitse on ka parem," kirjeldas Merits Postimehele.

Ta lisas, et viimane analüüs näitas selgelt - sõltumata sellest, milline oli esmane koroonavaktsiin, siis tõhustusdoos Modernaga oli kümme protsenti efektiivsem kui Pfizeriga.

"Kui Eestis võetakse selgroog kokku ja lubatakse teha Modernaga täistõhustusdoos, siis oleks oluliselt parem. Aga isegi kui meil tehakse pooldoosiga, siis ta on ikkagi parem," täiendas Merits.

Tema sõnul võiksid inimesed ikkagi otsustada tõhustusdoosiks just Moderna kasuks.

Juba novembris rääkis Merits Postimehele, et Moderna vaktsiin on selgelt efektiivsem.

"Ka on andmed, et üks doos annab 90 protsenti kaitset raske haiguse vastu ning seda 21 päevaga. Teised vaktsiinid nii kiired-efektiivsed ei ole. See ei tähenda, et teist doosi (ja tulevikus ka tõhustusdoosi) vaja poleks, kuid praeguses olukorras annab selle vaktsiini kasutamine vaktsineeerimata riskirühmadele kõige kiirema ja parema kaitse," rääkis Merits.

"Muidugi, päris tasuta lõunaid ei ole. Moderna vaktsiinil on rohkem kõrvalnähte, mis, tõsi küll, on seotud alla 30-aastaste ja eelkõige meestega. Riskirühmades minu teada vahet muude vaktsiinidega pole. Ka on see vaktsiin olemasolevatest kõige kallim," ütles Merits.

24. oktoobril kirjutas Postimees, et Läti vaktsineerimise töörühm soovitab kasutada üle 25-aastaste inimeste koroonaviiruse vastu vaktsineerimisel eelkõige Moderna Spikevaxi vaktsiini. Läti riikliku tervishoiuteenistuse teatel pakub Moderna vaktsiin kõige kestvamat kaitset viiruse vastu ning seda on tõestanud nii teaduslikud uuringud, kui ka Lätis kogutud vaktsiinide tõhususe statistika. Seetõttu soovitab vaktsineerimise töörühm kasutada alates 22. oktoobrist esimese doosina ainult Moderna vaktsiini.

Samuti soovitatakse kasutada Modernat tõhustusdoosina nendele, kes on rohkem kui kuus kuud tagasi lõpetanud Astra Zeneca või Pfizeri vaktsiinikuuri.

Epidemioloog Kuulo Kutsar selgitas, et Lätis on hakatud eelistama Moderna vaktsiini nähtavasti seetõttu, et mõnede autoriteetsete teadusasutuste uuringutes on tuvastatud selle vaktsiini mõningane suurem immunogeensus ja ka efektiivsus.

"Sealhulgas on näidatud, et Moderna vaktsiini buuster- ehk tõhustusannus kutsub esile viirusvastaste antikehade efektiivsema moodustumise võrreldes Pfizeri vaktsiiniga. Selline toime avaldub ka siis, kui inimesele on manustatud kaks esimest annust Pfizeri vaktsiiniga ning kolmanda ehk buuster-annusena manustatakse Moderna vaktsiin," kirjeldas Kutsar.

Ta lisas, et nimetatud vaktsiinide immunogeensus ja efektiivsus ning ohutus on üsna sarnased, mistõttu ei ole alust mõnda neist vaktsiinidest teistele eelistada. Küll aga tasub tähelepanu pöörata Moderna vaktsiini suuremale buuster- ehk tõhustusefektiivsusele.