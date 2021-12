Soomlased nõustuks varjupaigataotluste vastuvõtu ajutise peatamisega

63 protsenti küsitluses osalenuist on seda meelt, et taolises olukorras võiks varjupaigataotluste vastuvõtmise peatada, ehkki see poleks kooskõlas Soome rahvusvaheliste lepingutega. Umbes viiendik vastanuist oli selle vastu ja viiendikul puudus seisukoht.

Lisaks pooldab kolmandik seda, et Soome idapiirile ehitataks lisatõkkeid näiteks taradena, 45 protsenti oli selle vastu.

Arutelu migrantide kasutamisel hübriidrelvana algas sel sügisel pärast seda, kui Valgevene saatis EL-i piirile migrante kättemaksuks sanktsioonide eest.

Helsingin Sanomat uuris ka seda, kas peaks Soomes viibivatele, kuid varjupaigataotlusele eitava vastuse saanud inimestele andma ajutise elamisloa, kui neid pole võimalik nende lähteriiki tagasi saata. Pea pool vastanutest arvas, et elamisluba ei peaks andma, 38 protsenti annaks loa ja 14 protsenti ei osanud vastata.

Küsitluse viis läbi Kantar TNS ja sellele vastas umbes tuhat soomlast.