Ministeerium kaardistab kõrgete hindade tuules tulevikuenergeetika lahendusi

Kõrged energiahinnad on toonud kaasa olukorra, kus järgmise aasta alguses võivad sajad tuhanded Eesti inimesed leida ennast omavalitsustelt toetust küsimas. Sellele lisaks alustab valitsus arutelu, mida tulevikku vaadates teha võiks ja tegema peaks.

"Ma olen minemas valitsuse kabinetti vastavalt saadud ülesandele tutvustama, mis on meie sammud, mis me oleme tänaseks energeetikas teinud ja siis valitsuskabinet peab otsustama," ütles majandusminister Taavi Aas.

Lisaks taastuvenergia arendusele on valitsuse ees valik, mil määral on vaja juhitavaid energiaallikaid, mis toodaksid siis, kui tuul ei puhu ja päike ei paista. Aasa hinnangul on lühiajaliselt soodsaim hoida reservis Narva vanu põlevkiviplokke. Eesti Energia nõustub.

"Neid juhitavaid võimsusi on vaja nii täna kui ka tulevikus suhteliselt lühikest aega. Kas selle katteks nüüd ehitada midagi uut, mille eest maksab tõenäoliselt tarbija, või siis hoida vana, kui meil seda uut piisavalt ei ole, töökorras, siis ma arvan, et see on lihtsalt odavam ja mõistlikum. Ja kindlasti me oleme valmis seda tegema," ütles Eesti Energia juht Hando Sutter.

Majandusministeeriumi alternatiivide hulgas on ka hakkepuidu täiendav kasutamine ja näiteks tuumajaama rajamine.

"Ma toetan väga seda, et Taavi Aas tuleb tervikliku plaaniga, kus on sees ka näiteks tuumajaama puudutav analüüs ja kus on tervikvaade sellele, kuidas Eestis ja meie regioonis võimsusi juurde tekib," kommenteeris rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Pentus ei vastanud üheselt, kas ta tuumajaama toetab: "Ma tahan näha seda tervikkava, mille alusel oleks seda valikut võimalik teha. Selge on, et tuumajaama investeering võtab aega, on kindlasti väga kulukas, aga jällegi, mis on alternatiivid?"

Mida Eesti energeetikas ette võtta, plaanib valitsus otsustada järgmisel aastal.

"Need otsused tuleb meil nüüd ära teha, sest ma arvan, me kõik saame aru, et energeetika olukord on läinud keeruliseks ja tundub, et ei pruugi sugugi mitte lihtsamaks minna," põhjendas Aas.