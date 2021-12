Külm ja karge ilm jätkub

Esmaspäev tuleb kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta. Öö on veel rahulik ja külm, selgema taeva all langeb temperatuur -15 kraadi ümbrusse. Päeval suureneb lääne poolt madalrõhkkonna surve, lõunakaare tuul tõuseb tugevamaks ja muudab enesetunde õige kõledaks. Aga samas aitab pilvekihti selgemaid laike teha.

Eeloleval ööl sajab mitmel pool lund, rannikualadel võib tuisku teha. Puhub lääne- ja loodetuul 3-8, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur langeb -7 kuni -12, selgema taeva all -15 ümbrusse, saarte rannikul on pehmem.

Hommikul on üksikuid lumehooge saartel ja mandri lääneservas. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõduka loodetuulega. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas kuni -6, sisemaal -8 kuni -12, idaservas kuni -14 kraadi.

Päeval on pilves taevas ka selgemaid laike. Saartel ja läänerannikul sajab kohati vähest lund. Läänekaare tuul on üsna tasane. Õhutemperatuur on saartel 1 kuni -2 kraadi ja mandril -4 kuni -9 kraadi.

Teisipäev tuleb kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta, rahuliku ja külma ööga. Päeval tõuseb madalrõhkkonna survel lõunakaare tuul tugevamaks, aga sadu veel Eesti kohale ei jõua.

Kolmapäeval madalrõhkkonna surve jätkub, lõunakaare tuul on tugev, ent sajuhooge on veel üksikuid. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel -3 kuni -10 kraadi piires.

Neljapäeval laieneb madalrõhkkond Eesti kohale ja toob lund. Aasta viimaseks päevaks võib madalrõhkkond tõsta tuult, muuta saju vesiseks ja tuua sula.