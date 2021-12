detsembril 2020 lõppes Brexiti üleminekuperiood. Euroopa Liit ja Ühendkuningriik terve aasta rivaalitsenud. Suurbritannia loodab, et ilma Euroopa Liiduta on parem, Euroopa Liit on veendunud, et Briti poliitikud eksivad. Kai Vare