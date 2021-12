WSJ: pandeemia tõttu väheneb Saksamaa kaubanduse ülejääk

Neli aastat järjest, kuni 2019. aastani oli Saksamaa kaubanduse ülejääk maailma suurim. Saksamaa teenis seetõttu ka palju kriitikat.

USA nimetas Saksamaa kaubanduse ülejääki maailma majanduse tasakaalustamatuse üheks suurimaks põhjustajaks. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ja EL kutsusid Saksamaad pidevalt üles vähendama oma kaubanduse ülejääki, vahendas The Wall Street Journal.

Viimastel aastatel on Saksamaa kaubanduse ülejääk siiski vähenenud. Järgmisel aastal peaks see vähenema 5,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist, mis oleks madalaim näitaja alates 2005. aastast. 2015. aastal oli see näitaja 8,6 protsenti, teatas Saksamaa majandusuuringute instituut Ifo.

Saksamaa kaubanduse ülejäägi vähenemine on osaliselt seotud kõrgemate energia hindade ja pandeemiast tingitud suurte kulutustega. Saksamaa majandusteadlased väidavad, et uus valitsus suurendab riiklike investeeringuid, seetõttu võib ülejääk jätkata vähenemist. Samuti vananeb Saksamaa tööjõud.

Hulk majandusteadlasi väidab ka, et ülejäägi vähenemisest võidavad paljud sakslased.

"Suurendades kodumaist tarbimist, saame isegi edukamalt toimetada kui vana mudeli järgi," ütles Saksamaa valitsust nõustav majandusekspert Achim Truger.

Saksamaal sümboliseerib kaubanduse suur ülejääk riigi tööstuse võimsust. Suur eksport aitas riigil sajandi alguses vähendada massilist tööpuudust.

Paljude majandusteadlaste sõnul peegeldab suur ülejääk pigem nõrka sisenõudlust kui ekspordi tugevust. "Probleem pole selles, et Saksamaa ekspordib liiga palju, vaid selles, et impordib liiga vähe," ütles mõttekoja DIW juht Marcel Fratzscher.

Saksa roheliste kõrge poliitiku Sven Giegoldi sõnul on Saksamaa infrastruktuur alainvesteerimise tõttu aegunud.

Suuremad kulutused võivad aga kahjustada Saksamaa rahvusvahelist konkurentsivõimet. Kõrgemad palgad võivad vähendada riigi eksporti.

"Töökohad tuleb viia mõnest tootmissektorist üle teenindussekotrisse. Probleemiks on vahepealne periood," ütles Goethe ülikooli politoloogia professor Andreas Nölke.