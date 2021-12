Elektri börsihind langeb teisipäeval 132,69 eurole

Elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb teisipäeval 132,69 eurole megavatt-tunnist. Esmaspäeval oli see 158,04 eurot.

Kõige odavam on öösel elekter kella neljast viieni, kui megavatt-tunni hind on 88,97 eurot.

Kõrgeim on elektri börsihind teisipäeval vahemikus 19-20, kui see on 150,06 eurot megavatt-tunnist.

Tänavune elektri hinnarekord pärineb 7. detsembrist, mil megavatt-tunni hind oli 469,03 eurot. Kõrgeim tunnihinna rekord jäi samuti 7. detsembrile, kui see kerkis hommikul tunniks 1000 euro ja seitsme sendini.

Möödunud nädala keskmine börsihind oli 233,47 eurot megavatt-tunnist, nädal varem 154,10 eurot megavatt-tunnist. Aasta tagasi samal ajal olid need vastavalt 54,08 ja 51,61 eurot megavatt-tunnist.