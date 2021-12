Poola president vetostas USA kompanii vastu suunatud meediaseaduse

Duda märkis, et paljud poolakad suhtusid seaduseelnõusse taunivalt ning see oleks andnud hoobi Poola kui hea ärikeskkonna mainele.

Hiljuti alamkojas heakskiidu saanud eelnõu oleks takistanud kõigil väljastpoolt Euroopat pärit ettevõtetel omamast üle 49 protsendi osalusest mõnes Poola televisiooni- või raadiokanalist.

Praktikas oleks meediaseadus olnud suunatud aga vaid ühe ettevõtte, Discovery Inc. tegevuse vastu, sundides Ühendriikide ettevõtet müüma enamuse või isegi kogu osaluse Poola suurimas eratelekanalis TVN.

Paljud poolakad nägid eelnõud, mille toetajaks oli Poola valitsev Seaduse ja Õigluse (PiS) erakond, katsena vaigistada sõltumatut ja valitsuskriitilist uudistekanalit TVN24.

Hiljuti toimusid üleriigilised meeleavaldused nii telekanali, kui ka üleüldise sõnavabaduse toetuseks.

Discovery ähvardas kaevata Poola rahvusvahelisse arbitraažikohtusse.

Duda sõnul on ta põhimõtteliselt nõus sellega, et riigid peaksid piirama välisosalust meediaettevõtetes. President märkis, et paljudel teistel demokraatlikel riikidel, sealhulgas USA-l, Prantsusmaa ja Saksamaal on taolised seadused olemas.

"Praegusel juhul oleks eelnõu kahjustanud ettevõtet, mis Poolas juba seaduslikult tegutses. Seaduseelnõu allkirjastamine oleks riigile läinud maksma miljardeid dollareid," ütles Duda.

President lisas, et jagab paljude oma kaasmaalaste seisukohta, et selline eelnõu pole praegu vajalik.