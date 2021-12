Iraani delegatsioon kavatseb uue tuumaleppe sündimiseni Viini jääda

Iraan tahab Viinis taasalanud tuumakõnelustel tingimata uue leppeni jõuda, teatas Iraani välisministeerium. Ministeeriumi teatel jääb delegatsioon Viini, kuni uus tuumalepe on sõlmitud.

Iraani eesmärk on saada uue leppega lahti kõigist USA sanktsioonidest ning tagada endale naftaekspordi jätkumine.

Lääneriikidele peab lepe tagama, et Iraan ei arenda tuumarelva.

Senine tuumalepe muutus kehtetuks 2018. aastal, kui USA sellest ühepoolselt taganes ja kehtestas taas ranged majandussanktsioonid Iraani vastu.

"Me oleme Viinis, et sõlmida leping esimesel võimalusel. Hea leping, mis tagab Iraani Islamivabariigi ja Iraani rahva huvid vastavalt ühisele kõikehõlmavale tegevuskavale. Leping, mille alusel võime olla kindlad, et USA jälle ei mõnita rahvusvahelist õigust," teatas Iraani välisministeeriumi eestkõneleja Saeed Khatibzadeh.