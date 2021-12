Kallaste uisuplats on kerkinud kohaliku poliittüli keskmesse

Kallaste keskväljakul asuvat uisuplatsi on kohalikud harjunud juba aastaid kasutama. Sel aastal otsustas Peipsiääre vald rajada Kallastele ka teise uisuväljaku, mis kohalike seas sarnast populaarsust kogunud ei ole, kuid mis peaks vallavalitsuse otsuse alusel jääma Kallastel ainsaks. Piirkonna elanikes tekitab asjade käik küsimusi.

"Esialgu, kui siin hakati valama seda platsi siin keskväljakul, siis oli see volikogu loaga. Viimased aastad on see siin kogu aeg olnud, aga sel aastal kuidagi on tekkinud teine plats, mida kellegagi ei ole kooskõlastatud, et tuleb sinna või tuleb siia. See tundub natuke imelik, et nüüd on kaks platsi tehtud. Teisest platsist ei olnud mingit eelinfot. Arvan, et seda platsi siin ei tohiks lammutada," kommenteeris linnaelanik Igor kujunenud olukorda.

Keskväljaku uisuplatsi eestvedaja ja vallavolikgu liikme Sergei Mölderi sõnul on liuväli rajatud siiani igal aastal suulise kokkuleppe alusel ja nii ka sellel aastal. Kui jää oli valatud, nõudis vallavanem Aleksandr Širokov aga Mölderi sõnul ootamatult dokumente. Mölder näeb vallavanema tegevust kättemaksuna opositsioonis tehtud töö eest.

"Kunagi varem pole dokumente küsitud, mitte mingisuguseid. See on meie maa. Keda see segab? Ma ei saa aru. See on puhtakujuline poliitika. Ta maksab meile veel neli aastat kätte," kommenteeris Mölder vallavanema käitumist.

Ka teine vallavolikogu liige, Irina Orlova näeb seda kättemaksuna.

"See on puhas kättemaks, et me praegu oleme opositsioonis. Me oleme kõik terve linnaga kooli sulgemise vastu. Meil ei ole kooli, meil ei ole mingeid ringe lastele, meil ei ole mitte midagi, ainult uisutamine ja ainult uisuväljak ja see kõik on tehtud absoluutselt meie raha eest. Kallaste inimesed ei saa rohkem kannatada, me ka elame Eestis. Ma ausalt ütlen teile, meil on nagu teine Valgevene - me elame nagu Lukašenko ajal. Ma ei tea, kus demokraatia on, see Kallaste ei ole Eesti," teatas Orlova.

Vallavanem Širokov keeldus teemat kommenteerimast.

Millal uisuplats lammutatakse, ei osanud Mölder veel öelda. Mölder ja Orlova on algatanud allkirjade kogumise liuvälja säilitamiseks.