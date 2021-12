Türgi väikekaupmehed on hädas liiri kursi langusega

Kaupmeeste sõnul on ülikiire inflatsioon hävitanud inimeste ostujõu ning kauplemine ei tasu ennast enam ära. Küll on liiri madal kurss meelitanud Türgisse massiliselt naaberriigi Bulgaaria elanikke, kes sealt odavaks muutunud kaupu suures koguses üles ostavad.

Diyarbakiri linna turul on kogu maailmas haruldane müügitänav, kus kauplevad ainult naised. Et Diyarbakir on peamiselt kurdi linn, siis kauplevad sel tänaval koguni ainult kurdi naised. Ükski neist naistest ei kujutanud aga ette, et kõigest kahe kuuga kukub liiri kurss 48 protsenti ning inimesed ei osta isegi enam hädavajalikku toidukraami.

"Tuleb tunnistada, et müüa ei õnnestu enam praktiliselt midagi. Varem ostsid kliendid kaks kilo porgandit, nüüd nad tulevad ja ostavad selle asemel kolm porgandit," ütleb Diyarbakiri turu juurviljamüüja Hazal Tunc.

Turumüüjate sõnul on paljud linlased raske majandusolukorra tõttu juba enesetapu sooritanud. Ka kõiki, kes praegu veel ots-otsaga kokku tulevad, ootavad ees näguripäevad. Ainsa lahendusena näevad diarbakõrlased valitsuse sekkumist ning liiri kunstlikku tugevdamist.

Türklaste ja teiste Türgi elanike õnnetus on aga naaberrahvaste õnn. Üle piiride Türgisse ostlema tunglevad kreeklased ja bulgaarlased on lootuskiir ka Türgi kaubandustöötajate jaoks, leevendades majandusraskusi mõnevõrragi.

"Mul on palju mugavam siin ostelda. Ostan riideid ja toitu ja mida iganes on vaja lastele ja lastelastele jõulu ajal. Bulgaarias on kõik ikka palju kallim kui siin," ütleb Bulgaaria turist Gulfije Ossinova.

Majandusteadlased soovitavad president Reccep Tayyip Erdoganile intressimäärade tõstmist, ent president arvab teisiti. Erdogan loodab, et just odav liir aitab parandada Türgi eksporti ning toob sellega riiki ka kiire majanduskasvu.