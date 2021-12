Taanis ja Islandil registreeriti rekordarv uusi nakkusjuhte

Taanis kerkis ööpäevane tuvastatud nakatumiste arv esmakordselt kogu pandeemia jooksul üle 15 000, registreeriti 16 164 uut juhtu. Eelmine rekordarv nakkusjuhte tuvastati pühapäeval, mil registreeriti 14 844 uut nakatumist.

Viimase ööpäevaga suri Taanis seitse koroonahaiget ning kokku on viiruse tagajärjel surnud 3217 inimest.

Koroonanakatumiste arv hakkas Taanis järsult tõusma detsembri algul, seejärel tundus eelmisel nädalal, et nakatumise tempo on aeglustunud. Tervishoiuametnike sõnul hakkas nakkuse arv aga viimastel päevadel taas järsult tõusma. Haigestumus 100 000 elaniku kohta on 1612, mis on hetkel kõrgeim näitaja maailmas.

Islandil registreeriti ööpäevaga rekordilised 672 nakkusjuhtu. Eelmise sügisese koroonalaine ajal ei tõusnud nakatumiste arv ajal kunagi üle 100 ööpäevas.