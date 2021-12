USA-s lüheneb haigustunnusteta inimeste karantiin viiele päevale

Soovitus kehtib inimestele, kelle infektsioon oli juba algselt asümptomaatiline või sümptomid on kadunud viiendaks päevaks.

Haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) põhjendab soovituste muutmist sellega, et praeguse teabe kohaselt esineb enamik nakkusi üks-kaks päeva enne sümptomite tekkimist või kaks-kolm päeva pärast sümptomite tekkimist.

"Omikronvariant levib kiiresti ja sellel on potentsiaal mõjutada meie ühiskonna kõiki tahke. Need uuendused tagavad, et inimesed saavad oma igapäevaelu turvaliselt jätkata," ütles CDC juht Rochelle Walensky muudatusest teatanud avalduses.