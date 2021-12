Olkiluoto-3 tasakaalustab elektrihinna kõikumised Rootsi ja Soome vahel

"Olukord muutub siis, kui Olkiluoto kolmas reaktor hakkab tööle täisvõimsusel. Lähiaastatel on saadaval ka palju rohkem tuuleenergiat. Soome toodab siis sama palju elektrit, kui siin seda tarbitakse," ütles Leskelä.

Leskelä sõnul tasakaalustab Olkiluoto kolmas reaktor Soome ja Rootsi vahel elektri tootmist ja selle tarbimist.

Vaasa ülikooli professor Kimmo Kauhaniemi leiab samuti, et Olkiluoto kolmas reaktor võrdsustab Soome ja Rootsi vahelist elektri hinda. Kauhaniemi sõnul on taastuvenergia tootmine ebaühtlane ja see mõjutab ka regionaalset elektri hinda.

"Olkiluoto kolmanda reaktoriga suureneb Soome elektritootmise võimsus. Ma arvan, et piirkondlikud hinnavahed vähenevad," ütles Kauhaniemi.

Olkiluoto kolmas reaktor hakkab elektrit täisvõimsusel tootma juunis. Reaktor lülitatakse elektrivõrku aga juba jaanuari lõpus.

Olkiluoto kolmanda reaktori võimsus on 1600 megavatti. Seda on umbes sama palju kui annavad jaama kaks ülejäänud reaktorit kokku.

Juunis peaks tuumaenergia osatähtsus Soome elektritootmises tõusma 27 protsendilt 40 protsendile.