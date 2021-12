Enim Covid-patsiente on Lääne-Tallinna keskhaiglas ja kliinikumis

Teisipäeva seisuga 236 haiglaravi vajavast Covidi haigest on 119 põhja regiooni haiglates ja 117 lõuna regiooni haiglates. Enim on Covidi patsiente Lääne-Tallinna keskhaiglas.

Terviseameti andmetel on lõuna regiooni haiglates enim Covidi patsiente Tartu Ülikooli kliinikumis, 40. Sisemise koldega võitlevas Viljandi haiglas on Covidiga patsiente 35, neist lausa 30 on haiglasse sattunud muul põhjusel kui Covid. Võrdluseks: kliinikumis on olukord täpselt vastupidine, sümptomaatilise Covidi tõttu on haiglaravil 34 patsienti, kaasuva Covidi tõttu kuus inimest.

Narva haiglas on 21 Covidi patsienti (kõik sümptomaatilise Covidi tõttu), Ida-Viru keskhaiglas 17 inimest, neist 16 sümptomaatilise Covidi tõttu.

Lõuna-Eesti haiglas on kolm ja Jõgeva haiglas üks Covid-patsient.

Põhja regioonis on enim, 45 Covid-patsienti Lääne-Tallinna keskhaiglas. Regionaalhaiglas ehk PERH-is on Covid-haigeid 27, kuid sealgi on neist vaid 12 sümptomaatilise Covidiga ehk 15 muul põhjusel haigalsse sattunul on hiljem tuvastatud Covidisse haigestumine.

Ida-Tallinna keskhaiglas on 20, Pärnu haiglas 18, Raplamaa haiglas viis ja Tallinna lastehaiglas neli Covid-patsienti.