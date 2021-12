Prokurör sai kahtlustuse valeütluste andmises

Siinmaa peeti kinni 22. detsembril ja talle esitati kahtlustus kahtlustus kahel korral valeütluste andmises, teatas riigiprokuratuur. Esitatud kahtlustuse järgi on ta valeütlusi andnud ühe väärteomenetluse raames, kus teda kuulati üle tunnistajana. Aro Siinmaa vabastati samal päeval pärast menetlustoiminguid.

Siinmaa talle esitatud kahtlustusega ei nõustu. Eesti Ekspressile saadetud sõnumis kirjutab ta: "Kahtlustus tuleneb sellest, et ühes väärteomenetluses küsiti kuudetaguse tööalase e-kirjavahetuse kohta ja tuleb välja, et kõik ei olnud meeles. Olen ise veendunud, et ei ole mingil juhul tahtlikult valeütlusi andnud, aga professionaalina mõistan, et kahtluseid tuleb kontrollida. Enne uurimise lõppu ei saa ma midagi lisada. Palun tagada kapo uurijatele ja riigiprokuratuurile menetlusrahu."

"Austame süütuse presumptsiooni, mis ei luba kedagi kuriteos süüdiolevana käsitleda enne, kui tema suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus ning seetõttu jätkab Aro Siinmaa oma tööd prokurörina," ütles riigi peaprokurör Andres Parmas.

Kriminaalmenetlust viib läbi kaitsepolitseiamet ning juhib riigiprokuratuuri järelevalveosakond.