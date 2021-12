Uuel aastal tulevad universaalsele postiteenusele uued nõuded

Postkontorid lähevad, kullerid ja pakiautomaadid tulevad – nii saab lühidalt kokku võtta juba uuel aastal postiturul toimuvad muudatused.

"Tänasel hetkel on Eestis 265 postkontorit ja postipunkti, regulatsioon ise näeb meile ette 215. Hinnanguliselt võime öelda, et suurusjärgus 150 mehitatud punkti, kus inimene aitab teenust osutada, on enam vähem mõistlik Eesti peale," rääkis Eesti Posti juhatuse esimees Mart Mägi.

Postkontoreid hakkavad asendama kullerid, keda võivad endale koju kutsuda kasvõi sünnipäevakaardi saatmiseks kõik, kes elavad postkontorist vähemalt viie kilomeetri kaugusel. Olgu linnas või maal.

Omniva soov on, et postiljon talust tallu sõitmise asemel saaks aina enam saadetised panna grupipostkastidesse.

"Me suurendame nende kastide mõõtmeid ja tõesti nendesse samadesse postkastidesse saavad inimesed tellida omale väikesemõõdulised pakid," ütles Mägi. "See, mida me siis inimestele sooviks pakkuda, on hetkel veel testimisel, kas see jääb S või M mõõduks kastiks."

Samaaegselt postkontorite koomale tõmbamisega lubab Omniva püsti panna uusi pakiautomaate, jaanuari lõpuks paigaldatakse 65 uut pakiautomaati, järgmise aasta lõpuks tuleb teist sama palju juurde. Ka kaardi või kirja saatmine peaks Mägi sõnul muutuma lihtsamaks, sest kirjakaste ei pea enam tikutulega taga otsima.

"Nad paiknevad kusagil tee ääres, mitte kaubanduskeskuse juures, kus inimesed käivad. Kuna meie pakiautomaadid paiknevad sagedasti rohkem käidavates kohtades, siis suurendada pakiautomaatide juures olevate kirjakastide arvu," rääkis Mägi.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on tänane universaalse postiteenuse määrus ajale lootusetult jalgu jäänud ning uue aasta alguses läheb see muutmisele.

"Põhiliselt muudatused, mis puudutavad postivõrku, on lihtsalt kaasajastamine nende lahenduste kohapealt, mis täna on võimalikud. Ei ole jutt ainult postkontorist, aga me saame rääkida liikuvast juurdepääsupunktist, mis võib olla näiteks buss, automatiseeritud vahendist ehk pakiautomaadist," rääkis Sutt.

Rahandusministeerium on uue määruse puhul seadnud kahtluse alla, kas kirja postitamiseks kulleri kutsumine annab loodetud kokkuhoidu, samas võib see lahendus mõne inimese jaoks saada takistuseks, kuna tal puudub telefoni või interneti kasutamise võimalus.

Ajalehtede ja kirjade kojutoomist määruse muudatused ei puuduta ja see jätkub senisel viisil.