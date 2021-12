Pensioniraha ja palgakasv suurendasid pühadekulutusi veerandi võrra

Kaubanduskeskustes jalutasid ka teisipäeval pühademeeleolus ostlejad. Kuigi kingituste ostmise periood pole veel läbi, on juba selge, et kaupmeestel on põhjust rõõmustada.

Swedbanki teatel näitab kaardimaksete statistika, et eestlased kulutasid novembri keskpaigast detsembri keskpaigani 24 protsenti rohkem raha kui aasta varem. Panga peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on tarbimise kasvul mitu põhjust.

"Üks on tugev palgakasv, kindlustunde suurenemine. Siis kindlasti on üheks põhjuseks teisest pensionisambast saadud raha," rääkis Mertsina.

Kaubamaja turundusdirektori sõnul jäi sel aastal viimase hetke jõulupaanika ära. Selle asemel alustati sisseostude tegemisega juba varakult.

"Kui nüüd jõuluoste vaadata, siis tegelikult võib küll öelda, et sealt peegeldub nii teatav suurem majanduslik kindlustunne kui ka vastutustundlikkus. Kuigi pühade-eelsel ajal kindlasti sagimist Kaubamajas oli rohkem kui tavapäraselt, siis tundub, et pühadeostud algasid juba kusagil oktoobris. Inimesed mõtlesid varakult läbi juba, mida neil vaja on," rääkis Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Koik.

Populaarsemad kingid valiti välja kodutehnika seast.

"Võib eeldada niimoodi, et järgmisel aastal tuleb meile väga palju ilusate soengutega naisterahvaid vastu, sellepärast, et näiteks föönid läksid tõesti sel jõuluperioodil väga hästi," ütles Koik.

Elektroonikapoe Klick ostuosakonna juhataja Joosep Saadi sõnul on tänavu kasvanud nii ostude arv kui ka eelistatakse kallimaid tooteid.

"Võrreldes eelmise aastaga on parem aasta. Üle ootuste ei ole, sellepärast, et peaproov tegelikult toimus juba septembris ära," rääkis Saad.

Just siis jõudis inimesteni miljard eurot teisest pensionisambast. Kui tavapäraselt on uue aasta alguses näha tarbimise vähenemist, siis seekord võib tulla üllatusi.

Jaanuaris jõuab inimeste kontodele taas pensioniraha, seekord kokku 74 miljoni euro ulatuses.

Teisest küljest mõjutab tarbimise suurenemist ka ootus, et kiire hinnatõus jätkub.