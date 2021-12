Ilm püsib lähipäevil külm ja lumine

Lähipäevade ilm püsib veel stabiilselt külmana ja mitmel pool on oodata lumelisa. Kolmapäeval on oodata külma -3 kuni -9 kraadi, päeval sajab lund Lääne- ja Põhja-Eestis.

Teisipäeval hoidis kaugel Venemaal paiknenud kõrgrõhkkonna lääneserv Euroopa idaosa ja Baltimaad miinuskraadides ning kohatiste lumehoogudega.

Krõbedad külmakraadid valitsesid Skandinaavias, kus temperatuur langes mitmel pool 20 külmakraadini ning põhjalaiustel 30 külmakraadist kohati ka madalamale.

Soojakraadid olid Euroopa lääne- ja lõunaosas. Atlandilt saabunud soe ja niiske õhumass tõi vihmasadu ja tugevat tuult mitmele poole Suurbritanniasse, Hispaaniasse, Prantsusmaale ja Saksamaale, kus temperatuurid jäid 10 kraadi ümbrusesse.

Kolmapäeval kaugeneb meist Venemaal paiknev kõrgrõhkkond, sest üle Läänemere tugevneb madalrõhkkonna serv. Kahe rõhkkonna piiril puhub öösel merel veel tugev lõunakaare tuul, kuid päeval hakkab see järk-järgult nõrgenema. Öösel üle mere liikuvad lume-ja lörtsipilved jõuavad Soome kohale, meieni jõuavad lumepilved homme lõunaks ja vallutavad Lääne-Eesti.

Ees on pilves selgimistega ja olulise sajuta öö, kus kohati on pinnatuisku. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 8-15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Temperatuur jääb -5 kuni -11 kraadi vahele, saartel on kohati mõnevõrra soojem.

Kolmapäeva hommikul on selgimisi oodata rohkem ida pool, ent olulist sadu ei paista veel kusagil. Tuul puhub lõunakaarest 5-12, puhangtui kuni 17 meetrit sekundis. Külma on -3 kraadist kuni -9 kraadini.

Päev tuleb valdavalt pilvine, sealjuures Lääne- ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool lund ja tuiskab. Lõuna- ja kagutuul valitseb 6-10, saartel ja rannikul iiliti 15-17 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul nõrgeneb. Külma on -2 kuni -8 kraadi.

Neljapäeva öösel võtab Eesti poole suuna soojem ja niiskem õhumass koos vihma ja lörtsisajuga, mis aasta viimasel päeval ehk reedel teeb ka liiklusolud taas keerulisemaks.

Ka laupäeval sajab aeg-ajalt vihma ja lörtsi, aga temperatuur langeb juba õhtul kõikjal alla 0 kraadi. Nädala lõpuks on olukord jälle talvisem ja külm.