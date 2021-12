Eesti Post andis epeenaiskonna kulla auks välja postmargi

Eesti Posti juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul on olümpiavõitjate tunnustamiseks postmargi välja andmine ilus ja pikaaegne traditsioon. "Epeenaiskonna kullaheitlusele elati kaasa üle maailma. Võidetud kuld ühendas meid ja viis Eesti taaskord positiivses mõttes maailmakaardile," ütles Mägi.

Epeenaiskonna margiploki on kujundanud kunstnik Indrek Ilves. Trükiarv on 10 000 tükki ning selle nominaal on 5,90 eurot. Lisaks margiplokile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik (FDC) ja infokaart ning esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris.

Eesti epeenaiskond koosseisus Katrina Lehis, Erika Kirpu, Julia Beljajeva ja Irina Embrich võitis Tokyo olümpiamängudel kuldmedali, alistades finaalis Lõuna-Korea 36:32. Lisaks kuldmedalitele sai Eesti epeenaiskond veel suure tunnustuse osaliseks. Maailma olümpiakomiteede ühenduse (ANOC) poolt valiti nad Tokyo suveolümpiamängude parimaks naiskonnaks, mille liikmed võistlesid ka individuaalturniiril. Auhind pälviti "erakordse võistkonnavaimu näitamise eest".