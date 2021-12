Tartus gaasiplahvatuse korraldanud mees soovis endalt elu võtta

Politsei lõpetas augustis Tartus toimunud gaasiplahvatuse uurimise. Uurimise käigus selgus, et plahvatuse korraldanud mees soovis endalt elu võtta ja korraldas plahvatuse teadlikult. Kriminaalmenetlus lõpetati, sest võimalik kahtlustatav sai plahvatuse tagajärjel surma.

12. augustil sai häirekeskus teate, et Tartus Jaama tänaval on ühe korteri ukse taga tugev gaasi lõhn ja korteris olev joobes mees ei ava ust. Kuna korteri välisuks oli lukus, sisenes üks päästjatest korterisse akna kaudu ja avas teistele operatiivtöötajatele välisukse.

Seejärel kõndis päästja elutuppa, kus lamas 46-aastane Aavo ning toimus plahvatus, milles said raskelt vigastada mitmed sündmuskohal töötanud operatiivtöötajad.

Uurimise käigus selgus, et korteris olnud mees oli eelnevalt gaasitoru tahtlikult lahti ühendanud, sest soovis endalt elu võtta. Mees suri hiljem haiglas vigastuste tõttu.

"Politsei kuulas üle mitmeid inimesi, kelle seas oli nii sündmuskohal töötanud operatiivtöötajaid kui ka plahvatust või selle järgset tegevust pealt näinuid," selgitas Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja.

"Samuti tehti lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis, millest selgus, et plahvatus sai alguse toast, kus selle toimumise hetkel olid nii päästja kui ka mees. Samuti kinnitas ekspert, et õhus oleva gaasi süttimiseks pidi seal toas tekkima säde või lahtine leek, seega ei saa välistada tulemasina või tuletiku leeki."

Ekspertiisi tulemused välistavad gaasiseadme ning kütte- ja elektrisüsteemide rikke, kuid tõendite põhjal ei saa ka Kaldoja sõnul tõsikindlalt väita, et korteris olnud mees süütas gaasi tahtlikult.

Pool tundi enne plahvatust helistas Aavo tuttavale ja ähvardas end õhku lasta. Tuttav andis info edasi Aavo 33-aastasele elukaaslasele, kes läks olukorda kontrollima ning tundis ukse taga tugevat gaasi lõhna.

Seejärel helistas naine häirekeskusesse, kuid jättis rääkimata olulise info mehe suitsiidsete mõtete ja õhku laskmise ähvarduse kohta.

"Kindlasti ei soovinud naine midagi halba, vaid oli lähedase pärast ehmunud, mistõttu on see inimlikult arusaadav," ütles Kaldoja ja lisas, et kogu informatsiooni teadmise korral oleks saanud sündmusele reageerides täiendava ohuga arvestada ja lahendada olukord operatiivtöötajate jaoks kõige ohutumal moel.

Gaasiplahvatuses viga saanud kaks päästjat ja üks politseinik on praeguseks tagasi tööl. Üks politseinik ja kiirabitöötaja on veel kodusel ravil.