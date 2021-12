FDA: kiirtestid ei pruugi omikroni varasema efektiivsusega tuvastada

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) teatas teisipäeval, et kiirtestid võivad koroonaviiruse omikroni variandi tuvastamisel olla vähem efektiivsemad kui teiste variantide tuvastamisel. FDA soovitas siiski jätkata kiirtestide kasutamist.

FDA uus hoiatus põhineb USA riikliku terviseinstituudi (NIH) esialgsetel uuringutel, vahendas Politico.

"Esialgsed andmed näitavad, et kiirtestid tuvastavad omikroni variandi, kuid nende tundlikkus võib olla vähenenud," teatas FDA.

FDA märkis, et mutatsioonide olemasolu viiruses võib kiirtesti tulemuslikkust vähendada.

FDA soovitab jätkuvalt kiirteste kasutada. "Kui inimestel on koroonaviiruse sümptomid ja kiirtest oli negatiivne, siis tuleks teha ka PCR-test," teatas FDA.

"Kuigi andmed on esialgsed, siis agentuur leiab, et oluline on neid andmeid avalikkusega jagada," ütles FDA pressiesindaja Stephanie Caccomo.

Joe Bideni administratsioon teatas hiljuti, et plaanib osta 500 miljonit kiirtesti.

Suurbritannia, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Taani andmed näitavad, et delta variandiga võrreldes on omikroni puhul väiksem oht sattuda haigestumise korral haiglasse.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et eelmisel nädalal kasvas koroonanakkuste arv maailmas 11 protsenti võrreldes eelnenud nädalaga. COVID-19 surmade arv aga vähenes neli protsenti, vahendas Yle.