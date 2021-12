Meediahiiglased kulutavad 2022. aastal uuele sisule 115 miljardit dollarit

Meediahiiglased muretsevad, et 2022. aastal on uusi kliente raskem ligi meelitada kui eelmistel aastatel. Pandeemia tõttu kehtestasid lääneriigid liikumispiirangud ja see suurendas meedia tarbimist. Meediafirmad tahavad aga kanda kinnitada voogedastuse äris, vahendas Financial Times.

"Tagasiteed pole. Ainus viis on kulutada veelgi rohkem, et toota esmaklassilisi sarju ja filme," ütles analüüsfirma MoffettNathanson juht Michael Nathanson.

Suurte meediafirmade voogedastuse platvormid teenivad hetkel kahjumit. Nende firmade seas on Disney, Comcast, WarnerMedia ja Amazon.

Investeerimispanga Morgan Stanley hinnangul suurendab Disney 2022. aastal investeeringuid oma voogedastuse ärisse 40 protsendi võrra. Disney tahab pakkuda suuremat konkurentsi Netflixile. Netflix plaanib uuele sisule kulutada järgmisel aastal 17 miljardit dollarit.

Paljud analüütikud kahtlevad, kas meediahiiglaste investeeringud hakkavad pikemas perspektiivis ka kasumit tootma. "Turg muretseb üha rohkem, et selle vikerkaare lõpus polegi kullapotti," ütlesid Morgan Stanley analüütikud.