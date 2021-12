Terviseamet: ka kiirtest suudab omikroni tuvastada

Kuigi USA toidu- ja ravimiamet hoiatas, et kiirtestid ei pruugi omikroni tüvega nakatumist varasema efektiivsusega tuvastada, ütles terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel, et kiirtest suudab omikroni tüve tuvastada küll, aga lähtuma peaks PCR-testi tulemusest.

"Laialdaselt kasutatavad PCR-testid tuvastavad jätkuvalt nakkust, sealhulgas omikroniga nakatumist, nagu oleme näinud ka teiste variantide puhul. Esialgsed andmed näitavad, et antigeeni kiirtestid suudavad tuvastada nakatunud inimese," lausus Pruudel ERR-ile.

Ta rõhutas, et kiirtesti usaldusväärsus sõltub suuresti konkreetse testi spetsiifilisusest ja tundlikkusest, samuti selle kasutamise viisist ja ajast.

"Testide täpsuse näitajad määrab tootja läbiviidud vastavushindamise alusel. Sageli on kasutusjuhendis leitavad sensitiivsus ja spetsiifilisus, mis väljendavad tõenäosust saada kasutatava testiga tõepärane tulemus ehk ühtlasi, milline on tõenäosus saada valepositiivne või valenegatiivne tulemus testi kasutamisel kasutusjuhendit järgides. Sellised väärtused kirjeldavad ainult seda testi, mille kohta need on arvutatud," kommenteeris Pruudel.

USA toidu- ja ravimiamet (FDA) teatas teisipäeval, et kiirtestid võivad koroonaviiruse omikroni variandi tuvastamisel olla vähem efektiivsemad kui teiste variantide tuvastamisel. FDA soovitas siiski jätkata kiirtestide kasutamist.