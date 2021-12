Johns Hopkins: USA-s registreeriti uus koroonanakkuste rekord

Nädalane keskmine uute nakkusjuhtude arv ööpäevas oli teisipäeva seisuga 265 427, mis on rohkem kui eelmine, jaanuari keskpaigast pärinev rekord 251 989.

Harvardi Ülikooli epidemioloog ja immunoloog Michael Mina kirjutas enne andmete avaldamist sotsiaalmeedias, et arv on tõenäoliselt jäämäe tipp, kuna testidest on nappus ja kodus tehtud testide tulemusi ei arvestata

Seni kõige nakkavam viirusetüvi omikron moodustas valitsuse mudelite põhjal 25. detsembril lõppenud nädalal 59 protsenti kõigist USA nakkusjuhtudest.

Ehkki omikron näib põhjustavat rasket haigestumist harvemini, on see juba niigi palehigis töötanud haiglad ülekoormanud ja viinud läbipõlenud tervishoiutöötajate massilise töölt lahkumiseni.

Haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) andmeil lisandub iga päev pea 9000 haiglapatsienti, võrreldes 16 500-ga jaanuaris.

23. detsembri seisuga suri päevas keskmiselt 1200 inimest, võrreldes jaanuari keskmiselt 3400-ga.