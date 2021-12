Norras peatas küberrünnak mitme paberlehe ilmumise

Amedial on osalus 50 kohalikus ja piirkondlikus ajalehes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ründe tulemusena suleti möödunud ööl mitu ettevõtte keskset arvutisüsteemi ning kolmapäeval ei ilmunud ühtegi paberlehte.

Amedia esindaja sõnul on paberajalehtede väljaandmise ning kuulutuste ja tellimuste haldamise süsteemid rivist maas.

Veebilehed ilmuvad probleemidest hoolimata tavapäraselt.

"Olen Romerikes Bladis töötanud 35 aastat ja minu ajal pole sellist asja kunagi juhtunud. Ja uurisin asja ja sain kinnitust, et sellist asja polegi uuel ajal varem juhtunud, et me oleksime jäänud ilmumata," kommenteeris Romerikes Bladi peatoimetaja kohusetäitja Lars Lier.